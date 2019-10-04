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Москва предложила Баку построить АЭС в Азербайджане

Москва предложила Баку построить АЭС в Азербайджане
4 октября 2019 - 12:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Россия предлагает построить АЭС в Азербайджане. Об этом сообщил журналистам генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.

«АЭС будет такая, которую выберет наш азербайджанский партнер. Мы предлагаем мощную станцию», - сказал Лихачев, пишет РИА Новости.

«Специфика Азербайджана состоит в том, что растет серьезно потребление. За 2018 год азербайджанцы добавили почти 14% потребления и генерации электричества, это очень много», - добавил он.

Ссылки по теме:
Ria.ru. Россия предложила построить АЭС в Азербайджане
Sputnik. Russia's Rosatom Offers Philippines to Build Small-Capacity Floating Nuclear Power Plants
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