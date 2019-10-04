Москва предложила Баку построить АЭС в Азербайджане

PanARMENIAN.Net - Россия предлагает построить АЭС в Азербайджане. Об этом сообщил журналистам генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.

«АЭС будет такая, которую выберет наш азербайджанский партнер. Мы предлагаем мощную станцию», - сказал Лихачев, пишет РИА Новости.

«Специфика Азербайджана состоит в том, что растет серьезно потребление. За 2018 год азербайджанцы добавили почти 14% потребления и генерации электричества, это очень много», - добавил он.