Москва предложила Баку построить АЭС в Азербайджане
4 октября 2019 - 12:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Россия предлагает построить АЭС в Азербайджане. Об этом сообщил журналистам генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.
«АЭС будет такая, которую выберет наш азербайджанский партнер. Мы предлагаем мощную станцию», - сказал Лихачев, пишет РИА Новости.
«Специфика Азербайджана состоит в том, что растет серьезно потребление. За 2018 год азербайджанцы добавили почти 14% потребления и генерации электричества, это очень много», - добавил он.
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