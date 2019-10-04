В Гонконге участникам акций протеста запретили скрывать лица
4 октября 2019 - 15:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Власти Гонконга на фоне массовых продемократических протестов, не прекращающихся уже многие месяцы, запретили гражданам скрывать лицо. Ношение масок запрещается с 5 октября, объявила глава администрации Гонконга Кэрри Лам 4 октября. Она пояснила, что распоряжение принято в целях пресечения насилия в городе.
Лам отметила, что ей было нелегко решиться на такую меру, однако она пошла на этот шаг, поскольку ситуация в городе вызывает серьезные опасения. Распоряжение Кэрри Лам зиждется на законе о чрезвычайных ситуациях, принятом еще в те времена, когда Гонконг являлся колонией Великобритании. Данный закон не применялся уже 50 лет, пишет Deutsche Welle.
Как подчеркнула Лам, речь не идет о введении чрезвычайного положения во всем городе. В то же время этот закон позволяет властям издавать любые распоряжения в интересах общественной безопасности.
Пока не ясно, как именно власти намерены добиваться соблюдения запрета на ношение масок. Демонстранты, действительно, часто надевают маски, чтобы не быть опознанными и защититься от слезоточивого газа, однако в Гонконге очень многие люди носят маски просто для защиты от загрязненного воздуха, вирусов и бактерий.
Лам обещала сделать исключения для граждан, которые не могут обходиться без защитных масок. В то же время категорически запрещается ношение масок группами, состоящими как минимум из пяти человек. За нарушение предусмотрено максимальное наказание в виде одного года лишения свободы.
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