Открывается прямой рейс Ереван - Нижний Новгород

PanARMENIAN.Net - 2 ноября авиакомпания Pegas Fly открывает прямой регулярный рейс по маршруту Ереван - Нижний Новгород - Ереван. Об этом сообщил нижегородский международный аэропорт «Стригино» (входит в холдинг «Аэропорты Регионов»).

Из Нижнего Новгорода самолет будет вылетать в 16:05 по местному времени. Из Еревана – в 13:15 местного времени. Полеты будут осуществляться на самолетах Embraer 190, пишет «Московский комсомолец».

Ереван традиционно является одним из самых популярных маршрутов для туристов. Отмечен и рост турпотока в Армению в 2019 году.