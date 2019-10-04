Открывается прямой рейс Ереван - Нижний Новгород
4 октября 2019 - 17:56 AMT
PanARMENIAN.Net - 2 ноября авиакомпания Pegas Fly открывает прямой регулярный рейс по маршруту Ереван - Нижний Новгород - Ереван. Об этом сообщил нижегородский международный аэропорт «Стригино» (входит в холдинг «Аэропорты Регионов»).
Из Нижнего Новгорода самолет будет вылетать в 16:05 по местному времени. Из Еревана – в 13:15 местного времени. Полеты будут осуществляться на самолетах Embraer 190, пишет «Московский комсомолец».
Ереван традиционно является одним из самых популярных маршрутов для туристов. Отмечен и рост турпотока в Армению в 2019 году.
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