МИД Грузии заявил о желании восстановить авиасообщение с РФ
5 октября 2019 - 10:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Глава грузинского МИД Давид Залкалиани заявил, что страна желает скорейшего возобновления прямых рейсов в Россию.
Министр отметил, что в Тбилиси только приветствуют ускорение данного процесса. По его словам, туризм и отношения между народами являются направлениями, содействующими деэскалации, пишет РИА Новости.
Грузинские власти ранее сообщили о рекордном снижении в аэропортах Тбилиси и Батуми турпотока из-за прекращения авиасообщения с Россией. Местный туристический сектор, по предварительной оценке, не досчитается более 700 миллионов долларов.
Премьер-министр страны Георгий Гахария, в свою очередь, заявлял, что власти выступают за нормализацию отношений с Россией и возобновление авиационного сообщения. При этом, по его мнению, первый шаг в этом вопросе необходимо сделать самой Грузии.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, восстановление прямых рейсов возможно только после того, как будут нормализованы отношения между двумя странами. При этом он подчеркнул, что в этом вопросе наметились признаки прогресса – к примеру, в Нью-Йорке состоялась первая с 2008 года встреча министров иностранных дел России и Грузии.
С 8 июля президент России Владимир Путин запретил российским перевозчикам прямое авиасообщение с Грузией. Минтрансом было также объявлено о приостановке полетов грузинских компаний в Россию.
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