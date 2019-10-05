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МИД Грузии заявил о желании восстановить авиасообщение с РФ

МИД Грузии заявил о желании восстановить авиасообщение с РФ
5 октября 2019 - 10:46 AMT

PanARMENIAN.Net - Глава грузинского МИД Давид Залкалиани заявил, что страна желает скорейшего возобновления прямых рейсов в Россию.

Министр отметил, что в Тбилиси только приветствуют ускорение данного процесса. По его словам, туризм и отношения между народами являются направлениями, содействующими деэскалации, пишет РИА Новости.

Грузинские власти ранее сообщили о рекордном снижении в аэропортах Тбилиси и Батуми турпотока из-за прекращения авиасообщения с Россией. Местный туристический сектор, по предварительной оценке, не досчитается более 700 миллионов долларов.

Премьер-министр страны Георгий Гахария, в свою очередь, заявлял, что власти выступают за нормализацию отношений с Россией и возобновление авиационного сообщения. При этом, по его мнению, первый шаг в этом вопросе необходимо сделать самой Грузии.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, восстановление прямых рейсов возможно только после того, как будут нормализованы отношения между двумя странами. При этом он подчеркнул, что в этом вопросе наметились признаки прогресса – к примеру, в Нью-Йорке состоялась первая с 2008 года встреча министров иностранных дел России и Грузии.

С 8 июля президент России Владимир Путин запретил российским перевозчикам прямое авиасообщение с Грузией. Минтрансом было также объявлено о приостановке полетов грузинских компаний в Россию.

Ссылки по теме:
Ria.ru. В Грузии заявили о желании как можно скорее восстановить авиасообщение с РФ
TASS. Georgian foreign minister in favor of resuming direct flights with Russia
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