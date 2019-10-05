СМИ: Число погибших на протестах в Ираке увеличилось до 65, раненых - до 2000
5 октября 2019 - 11:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Число погибших в результате протестов в Ираке со вторника увеличилось до 65 человек, передает Sky News Arabia со ссылкой на источники в местных силах безопасности и среди медиков.
Ранее директор Иракской обсерватории по правам человека Мустафа Саадун сообщил, что число погибших в ходе демонстраций в Ираке достигло 50 человек, раненых — 1936, пишет РИА Новости.
Протесты начались 1 октября в Багдаде, ко 2 октября они охватили не только столицу, но и несколько провинций. Демонстранты требуют отставки правительства, а также улучшения условий жизни, решения проблем в сфере здравоохранения, образования и на рынке труда, борьбы с коррупцией.
Власти полностью отключали доступ к интернету в Багдаде и ряде других районов в центре и на юге страны. Комендантский час, введенный в ночь на 3 октября в Багдаде, к вечеру охватил также провинции Наджаф, Майсан, Зи-Кар, Бабил, Васит. Закрыты КПП на границе с Ираном. При этом протесты не прекратились.
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал правительство и демонстрантов в Ираке к диалогу.
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