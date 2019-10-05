Google обнаружил уязвимость в смартфонах Samsung, Huawei и Xiaomi
5 октября 2019 - 12:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Google нашел уязвимость в коде операционной системы Android, позволяющую злоумышленникам получать доступ к устройствам.
По данным экспертов аналитической группы Google Project Zero, уязвимость затрагивает телефоны, использующие Android версии 8.x и выше. Среди них Pixel 2, Huawei P20, Xiaomi Redmi 5A, Xiaomi Redmi Note 5, Xiaomi A1, Oppo A3, Moto Z3, Oreo LG phones, Samsung S7, S8, S9, пишут «Ведомости» со ссылкой на IT-портал ZDNet.
По данным портала, уязвимость позволяет получить контроль над устройствами пользователей или нарушить их работу. Ошибку обнаружили и устранили еще в 2017 г., однако исправление, скорее всего, не перенесли на новые версии системы.
В сентябре израильская компания Check Point рассказала газете «Коммерсантъ» об уязвимости смартфонов на Android в моменты обновления. По данным компании, уязвимости могли быть подвержены все смартфоны на Android, в том числе Huawei, LG, Sony. Наиболее уязвимы оказались некоторые смартфоны Samsung. Модели смартфонов в компании не уточнили.
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