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В Шуши отреставрирована персидская Верхняя мечеть Гоар-Аги

В Шуши отреставрирована персидская Верхняя мечеть Гоар-Аги
5 октября 2019 - 14:43 AMT

PanARMENIAN.Net - В Шуши близятся к концу работы по реставрации архитектурно-религиозного комплекса 19 века - Верхней мечети Гоар-Аги. Об этом сообщила пресс-служба Фонда IDeA.

Поддержав инициативу правительства Арцаха, Фонд «Возрождение восточного исторического наследия» (Revival of Oriental Historical Heritage Foundation) в 2014 году приступил к осуществлению программы восстановления Верхней мечети. Проект реализуется в рамках программы развития Арцаха Фонда «Инициативы развития Армении» (IDeA).

В рамках проекта Верхняя мечеть Гоар-Аги восстановлена в первоначальном виде. Полностью отреставрировано также и здание медресе (духовного училища), расширена и благоустроена прилегающая к мечети территория, разбит сквер. Для участия в реставрации были приглашены 12 специалистов из Ирана, имеющих богатый опыт работы с кирпичной кладкой и восстановлением исламских культовых сооружений.

Мероприятие, посвященное завершению работам по реставрации Верхней мечети, состоится 14-ого октября сего года в Шуши.

Верхняя мечеть Гоар-Аги в Шуши, в нынешнем виде, была построена в 1864 – 1865 гг, благодаря меценату Гоар-Аги и названа в его честь.

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