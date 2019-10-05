СМИ: Apple покупает британскую компанию по производству анимации
5 октября 2019 - 15:02 AMT
PanARMENIAN.Net - Apple подтвердила покупку британской компании по производству визуальных эффектов iKinema, которая разрабатывает программное обеспечение, позволяющее превращать записанных на видео людей в анимированных персонажей, сообщает Financial times (FT).
«Apple время от времени покупает небольшие компании. Но обычно мы не обсуждаем наши цели или планы», – говорится в заявлении Apple, которое издание использует для подтверждения сделки. Подробнее о покупке не сообщается.
По данным FT, iKinema может помочь разработчикам приложений для iPhone создавать игры или позволить Apple добавить руки и ноги к анимированным Еmoji, представленным вместе с iPhone X в 2017 году, пишут «Ведомости».
iKinema занимается производством цифровой анимации. На сайте компании указано, что среди ее партнеров и клиентов Microsoft, Tencent, Intel и Nvidia, производители визуальных эффектов и киностудии Disney, Fox, Framestore и Foundry, а также список разработчиков видеоигр, включая Sony, Valve, Epic Games и Square Enix.
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