Эрдоган заявил о возможном начале операции в Сирии в ближайшее время
5 октября 2019 - 16:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Вооруженные силы Турции готовы к операции «по обеспечению безопасности» на севере Сирии без поддержки США, причем она может стартовать в ближайшее время. Об этом заявил 5 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Мы провели подготовку, разработали план операции. Все необходимые приказы отданы», - заявил он, пишет «Интерфакс» со ссылкой на EFE.
При этом он подчеркнул, что операция, если будет необходимость, может начаться даже «сегодня или завтра».
Анкара стремится очистить от экстремистов и бойцов-курдов северные районы Сирии, граничащие с Турцией. Изначально турецкая сторона согласовала с США план по созданию там зоны безопасности, свободную от курдских ополченцев. Однако затем реализация этого совместного плана забуксовала.
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