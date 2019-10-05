Эрдоган заявил о возможном начале операции в Сирии в ближайшее время

PanARMENIAN.Net - Вооруженные силы Турции готовы к операции «по обеспечению безопасности» на севере Сирии без поддержки США, причем она может стартовать в ближайшее время. Об этом заявил 5 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы провели подготовку, разработали план операции. Все необходимые приказы отданы», - заявил он, пишет «Интерфакс» со ссылкой на EFE.

При этом он подчеркнул, что операция, если будет необходимость, может начаться даже «сегодня или завтра».

Анкара стремится очистить от экстремистов и бойцов-курдов северные районы Сирии, граничащие с Турцией. Изначально турецкая сторона согласовала с США план по созданию там зоны безопасности, свободную от курдских ополченцев. Однако затем реализация этого совместного плана забуксовала.