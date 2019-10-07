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В Ереване стартовал Всемирный конгресс по информационным технологиям

В Ереване стартовал Всемирный конгресс по информационным технологиям
7 октября 2019 - 10:41 AMT

PanARMENIAN.Net - В Армении стартовал 23-й Всемирный конгресс по информационным технологиям 2019 (World Congress on Information Technology, WCIT).

Конгресс на тему «Сила децентрализации. ожидание и опасность» проходит 6-9 октября. В нем принимают участие более 2500 общественных и политических деятелей, бизнесменов и представителей шоу-бизнеса из 70 стран.

WCIT открылся 6 октября концертом на Площади Республики в Ереване. На концерте впервые прозвучала армянская духовная песня шаракан, созданная с помощью программы искусственного интеллекта на основе анализа армянской духовной музыки. Концерт прошел под управлением художественного руководителя и главного дирижера Государственного симфонического оркестра Армении Сергея Смбатяна. Также выступил всемирно известный диджей Армин ван Бюрен.

В рамках WCIT-2019 в Ереване выступят американская актриса и модель армянского происхождения Ким Кардашьян-Уэст, основатель Reddit Алексис Оганян, учредительный и исполнительный директор GIPHY Алекс Чунг, председатель VaynerX и VaynerMedia Гари Вайнерчук, вокалист SOAD Серж Танкян, основатель компании Acer Стен Шин, известный журналист CNN Ричард Квест и другие.

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