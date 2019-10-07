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Ким Кардашьян: Очень рада быть в Армении

Ким Кардашьян: Очень рада быть в Армении
7 октября 2019 - 11:13 AMT

PanARMENIAN.Net - Американская актриса и модель армянского происхождения Ким Кардашьян-Уэст прибыла в Армению для участия в 23-м Всемирном конгрессе по информационным технологиям 2019 (World Congress on Information Technology, WCIT).

После прибытия в Ереван она сделала запись в своем она микроблоге в Twitter, отметив, что рада находится в Армении.

«Почти 3 часа ночи в Армении, и я не могу уснуть. Очень рада быть здесь и видеть каждого из вас», – написала Карашьян.

На WCIT Кардашьян выступит с лекцией на тему «Влияние современных технологий на СМИ, журналистику и искусство» в рамках пленарного заседания «Рынка идей».

Ссылки по теме:
Запись Ким Кардашьян в Twitter
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