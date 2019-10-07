Мхитарян не присоединится к сборной Армении в предстоящих матчах
7 октября 2019 - 10:53 AMT
PanARMENIAN.Net - 12 и 15 октября сборная Армении по футболу сыграет в 7-м и 8-м турах отборочного раунда Евро-2020 - со сборными Лихтенштейна и Финляндии соответственно. Тренировка запланирована на 7-10 октября в Техническом центре ФФА - Академии футбола.
Однако Капитан сборной и полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян не присоединится к команде из-за травмы.
Главный тренер сборной Армении по футболу Армен Гюльбудагянц пригласил в команду 25 игроков:
Вратари
Арам Айрапетян, «Урарту»
Анатолий Айвазов, «Урарту»
Генри Авагян, «Алашкерт»
Арсен Бегларян, «Днепр», (Белоруссия)
Защитники
Тарон Восканян, «Алашкерт»
Айк Ишханян, «Алашкерт»
Арман Оганесян, «Гандзасар-Капан»
Вараздат Ароян, «Урал», Россия
Оганес Амбарцумян,«Эносис» Паралимни», (Кипр)
Камо Оганесян, «Жетысу», (Казахстан)
Арарат Монро, «Бояка Чико», (Колумбия)
Андре Кализир, «Гётеборг», (Швеция)
Полузащитники
Петрос Аветисян, «Арарат-Армения»
Артак Едигарян, «Пюник»
Арас Озбилис, «Пюник»
Эрик Варданян, «Пюник»
Артак Григорян, «Алашкерт»
Румян Овсепян, «Арда» (Болгария)
Маркос Пиззелли, «Актобе» (Казахстан)
Геворг Казарян, АЕЛ (Кипр)
Эдгар Бабаян, Хобро, (Дания)
Форварды
Артур Миранян, «Пюник»
Тигран Барсегян, «Кайсар» (Казахстан)
Саргис Адамян, «Хоффенхайм», (Германия)
Александр Карапетян, «Сочи», (Россия).
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