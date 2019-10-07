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Эрдоган начнет военную операцию в Сирии: США отказались поддержать

Эрдоган начнет военную операцию в Сирии: США отказались поддержать
7 октября 2019 - 11:38 AMT

PanARMENIAN.Net - Пентагон не будет участвовать в военной операции, которую Анкара намерена провести на севере Сирии. Об этом сообщает Белый дом после телефонного разговора президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана.

В Вашингтоне подтвердили, что запланированная Турцией операция начнется «скоро». «Силы США, которые победили местный «халифат» ИГ, больше не будут находиться в непосредственной близости», - говорится в заявлении, пишет РИА Новости.

При этом в Белом доме подчеркнули, что теперь Турция будет нести ответственность за всех боевиков «Исламского государства», взятых в плен за последние два года после разгрома террористической группировки.

В администрации Трампа также напомнили, что ранее требовали от Франции, Германии и других европейских стран забрать обратно пленных боевиков, являющихся выходцами из этих государств. «США не будут держать их многие годы и за огромную для американских налогоплательщиков цену», - отметили в Белом доме.

Ранее Эрдоган заявил, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. Он добавил, что целью операции будет очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и для размещения находящихся в Турции сирийских беженцев. Представитель поддерживаемого США арабо-курдского формирования «Сирийские демократические силы» (SDF) Мустафа Бали в ответ пригрозил Турции «тотальной войной».

Ссылки по теме:
Ria.ru. США отказались поддержать военную операцию Турции в Сирии
CNN. Turkey to send troops into northern Syria as US pulls out of area, White House says
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