Эрдоган начнет военную операцию в Сирии: США отказались поддержать

PanARMENIAN.Net - Пентагон не будет участвовать в военной операции, которую Анкара намерена провести на севере Сирии. Об этом сообщает Белый дом после телефонного разговора президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана.

В Вашингтоне подтвердили, что запланированная Турцией операция начнется «скоро». «Силы США, которые победили местный «халифат» ИГ, больше не будут находиться в непосредственной близости», - говорится в заявлении, пишет РИА Новости.

При этом в Белом доме подчеркнули, что теперь Турция будет нести ответственность за всех боевиков «Исламского государства», взятых в плен за последние два года после разгрома террористической группировки.

В администрации Трампа также напомнили, что ранее требовали от Франции, Германии и других европейских стран забрать обратно пленных боевиков, являющихся выходцами из этих государств. «США не будут держать их многие годы и за огромную для американских налогоплательщиков цену», - отметили в Белом доме.

Ранее Эрдоган заявил, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. Он добавил, что целью операции будет очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и для размещения находящихся в Турции сирийских беженцев. Представитель поддерживаемого США арабо-курдского формирования «Сирийские демократические силы» (SDF) Мустафа Бали в ответ пригрозил Турции «тотальной войной».