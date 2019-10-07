Нидерланды хотят отказаться от названия Голландия

PanARMENIAN.Net - Власти Нидерландов решили провести национальный ребрендинг и полностью отказаться от названия Голландия. Кампания по изменению международного имиджа страны, согласованная правительством, представителями бизнеса и советом по туризму, будет запущена до конца года.

Согласно утвержденной программе название Нидерланды станет официальным брендом страны на конкурсе «Евровидение» в мае 2020 года, а затем – на Олимпийских играх в Токио. Национальная футбольная команда, которую на международных соревнованиях часто называли голландской, теперь будет исключительно нидерландской, пишут «Ведомости» со ссылкой на The Guardian.

Название Голландия ассоциируется у туристов с наркотиками и кварталами «Красных фонарей», поясняет The Guardian со ссылкой на министерство иностранных дел страны. Цель ребрендинга – показать Нидерланды как открытое, инновационное и инклюзивное государство и тем самым стимулировать рост экспорта, туризма и развитие спорта.

Название Голландия носят две из 12 провинций Нидерландов – Северная Голландия и Южная Голландия, расположенные на побережье Северного моря. Исторически они были самыми экономически и промышленно развитыми и потому приобрели наибольшую известность за пределами страны. В России Нидерланды стали называть Голландией с подачи Петра Первого, который во время поездки по Европе много времени провел в одноименных провинциях. Официально страна называется Нидерландами, это название появилось после поражения Наполеона в битве при Ватерлоо в 1815 году.