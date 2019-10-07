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В Саудовской Аравии неженатым туристам разрешили жить в одном номере

В Саудовской Аравии неженатым туристам разрешили жить в одном номере
7 октября 2019 - 12:58 AMT

PanARMENIAN.Net - В Саудовской Аравии иностранным туристам, не состоящим в браке, разрешили заселяться в один гостиничный номер на двоих. Об этом 6 октября сообщила комиссия по туризму и национальному наследию.

До сих пор неженатым парам разрешалось селиться в одном номере лишь после предъявления доказательств того, что они находятся в супружеских отношениях. Новые правила не распространяются на граждан Саудовской Аравии, которым по-прежнему придется предъявлять свидетельство о браке, пишет Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

Сообщается также, что власти в Эр-Рияде разрешили женщинам, причем не только иностранкам, но и местным, заселяться в одноместные номера в отелях. В Саудовской Аравии реализуются реформы, призванные сделать страну более открытой для иностранцев. Расширяются и права женщин.

Так, саудовским женщинам разрешили посещать футбольные матчи, водить автомобиль (с разрешения мужа или опекуна), служить в армии (в звании не выше сержанта), а также получать паспорт и выезжать за границу без разрешения родственников мужского пола.

В сентябре в Саудовской Аравии ввели визы для индивидуальных туристов. Раньше в страну могли въехать лишь трудовые мигранты, паломники в Мекку и Медину, а также иностранцы, имевшие приглашение, ехавшие в деловую командировку, на концерт или спортивное мероприятие.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: В Саудовской Аравии неженатым парам разрешили жить в одном номере
The Guardian. Saudi Arabia to allow unmarried foreign couples in hotel rooms
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