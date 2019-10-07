Вице-премьер РА: Армения ведет переговоры о локализации YouTube
7 октября 2019 - 13:31 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения планирует локализовать YouTube в ближайшее время. Об этом заявил вице-премьер Армении Тигран Авинян на Всемирном конгрессе по информационным технологиям WCIT 2019.
«У нас есть такие планы. Министерство высоких технологий ведет переговоры по этому вопросу с Youtube, и не только с YouTube, но и с другими крупными ИТ-компаниями, для которых у нас нет локализации в Армении. Мы начали с ними переговоры», - сказал вице-премьер, пишет Aysor.am.
Конгресс продлится до 9 октября. В нем принимают участие более 2500 общественных и политических деятелей, бизнесменов и представителей шоу-бизнеса из 70 стран.
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