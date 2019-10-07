Нобелевскую премию по медицине вручили за исследование реакции клеток на кислород
7 октября 2019 - 15:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Лауреатами Нобелевской премии 2019 года в области физиологии и медицины стали американец Уильям Келин (Гарвардская медицинская школа), британец сэр Петер Ратклифф (Оксфордский университет) и американец Грегг Семенза (Университет Джонса Хопкинса), они исследовали, как клетки приспосабливаются к наличию или отсутствию кислорода.
Премия была присуждена «за открытия того, как клетки чувствуют и адаптируются к доступности кислорода», заявил представитель комитета. В частности, ученые нашли молекулярный механизм, регулирующий активность генов в ответ на различные уровни кислорода. Открытия лауреатов проложили путь для создания новых стратегий борьбы с анемией, раком и многими другими заболеваниями, пишут «Ведомости».
Премию в этой номинации присуждают с 1901 года. За это время ее вручали 109 раз. Самым молодым получателем награды в 1923 году стал Фредерик Бантинг (32 года) за открытие инсулина. В 2018 году награду получили Джеймс П. Эллисон и Тасуку Хондзё, они занимались разработкой терапии рака путем активации иммунного ответа.
Лауреат Нобелевской премии по физике будет объявлен 8 октября, по химии – 9 октября, по литературе – 10 октября. Лауреата премии мира назовут 11 октября. Обладатель премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Государственным банком Швеции в 1968 году, станет известен 14 октября. Награду в 9 млн крон ($1,02 млн) в каждой номинации лауреаты получат 10 декабря в Стокгольмской филармонии в день смерти Нобеля. Король Карл XVI Густав вручит им также золотую медаль с портретом учредителя премии и диплом.
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