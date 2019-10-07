Трамп: Для США пришло время выйти из нелепых бесконечных войн в Сирии

PanARMENIAN.Net - Американский президент Дональд Трамп заявил, что США нужно прекратить кампанию в Сирии. По первоначальному плану американские войска должны были быть там 30 дней, отметил он (США вместе с союзниками начали бомбардировки в Сирии в сентябре 2014 года), пишет «Ъ».

«Мы оставались и все глубже и глубже втягивались в противостояние, у которого нет никакой видимой цели. Курды сражались с нами, но они получали за это много денег и снаряжения. Они боролись с Турцией на протяжении десятилетий. Я сдерживал это противостояние на протяжении почти трех лет, но теперь настало время выбраться из этих нелепых бесконечных войн и вернуть наших солдат домой. Мы будем сражаться только там, где нам это выгодно, и только ради победы»,— написал Трамп в Twitter.

Между тем в Евросоюзе (ЕС) заявили, что новая военная операция Турции против курдов в Сирии осложняет обстановку в регионе. «Возобновление боевых действий на северо-востоке Сирии не только ухудшает положение гражданского населения, но и подрывает перспективы мирного урегулирования конфликта»,— заявила на брифинге официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

В августе прошли переговоры между США и Турцией по зоне безопасности на севере Сирии. Стороны договорились создать координационный центр по совместным операциям и планируемой зоне. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если Вашингтон станет затягивать формирование зоны, то Анкара начнет военную операцию против курдов, которых поддерживают США.

5 октября президент Турции анонсировал начало операции, потом он сообщил о стягивании дополнительных войск страны к границе Сирии. Белый дом заявил, что вооруженные силы США не будут поддерживать Турцию и участвовать в ее военной операции на севере Сирии. Позже Эрдоган сообщил, что США выводят своих военнослужащих с севера-востока Сирии. Кремль выразил надежду, что военная операция Турции не нарушит территориальную целостность страны.