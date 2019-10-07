Главный защитник Хачатуряна знал о его издевательствах над дочерьми: Обнародована переписка

PanARMENIAN.Net - Племянник Михаила Хачатуряна Арсен, который оправдал издевательства отца над дочерьми, знал об истязаниях, выступал в поддержку избитых сестер и негативно отзывался о своем дяде. Это следует из переписки Арсена с Ангелиной — одной из сестер Хачатурян, ее публикует «Комсомольская правда».

Следователи приобщили переписку к материалам уголовного дела. Арсен Хачатурян, которого в СМИ также называют «главным защитником отца», неоднократно заявлял, в том числе сотрудникам правоохранительных органов, что Михаил «святой человек», «замечательный и заботливый отец», который «очень любил девочек». По мнению адвокатов сестер, он и другие родственники умышленно дают ложные показания, чтобы обелить свою семью. «Они явно сговорились и делают вид, что ничего не знали об издевательствах над девочками. Доказательств, опровергающих это, у нас достаточно», — сказал адвокат Кристины Хачатурян Алексей Липцер.

Слова юриста подтверждает переписка Ангелины с Арсеном от 2 марта 2018 года. После очередного избиения одна из сестер, Мария, сфотографировала окровавленную голову Ангелины и отправила своей тете, та в свою очередь переслала снимок другой родственнице, а она уже показала Арсену.

«Что он сделал? Что этот хрен творит? Там у тебя кровь с башки ****** (идет)», — пишет Арсен Ангелине, уточняя, чем Михаил ее так ударил.

«Ну вот так вот и живем, — отвечает Ангелина. — Ключами».

«И что он часто такой ****** (ерундой) страдает?» — спрашивает он.

«Каждый день. Не было дня, чтобы он спокойно себя вел», — отвечает сестра.

Переписка продолжается тем, что Арсен интересуется, почему он себя так ведет. Ангелина поясняет, что причина заключается в том, что их отец одинок и его никто не любит. «А вы думали, он нас гладит? И мы просто так шугаемся? Каждый раз гладит…», — заключила она. На что Арсен ответил: «Только никому не показывай это фото. И никому ничего не рассказываете. Он - черт».

30 сентября появилось первое видео с издевательствами Михаила Хачатуряна над дочерьми, снятое на его мобильный телефон. На записи бизнесмен накричал на девушек за то, что они съели слишком много конфет, обозвал уродками, а затем пнул младшую из них.

Племянник Хачатуряна Арсен объяснил причину попавших на видео издевательств отца над дочерьми. По его словам сестры разбросали по квартире конфеты, чем «довели отца до нервов». Снятое видео, заявил родственник Хачатуряна, просто доказывает, что девушки не слушались своего отца и вообще вели себя как хотели. Запись уже фигурирует в материалах уголовного дела.