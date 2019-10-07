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Пашинян провел телефонный разговор с Путиным

Пашинян провел телефонный разговор с Путиным
7 октября 2019 - 18:14 AMT

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

Премьер поздравил президента РФ по случаю дня рождения.

Собеседники также коснулись процесса реализации договоренностей, достигнутых в ходе встречи на полях состоявшегося на днях в Ереване заседания Высшего Евразийского экономического совета.

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