Пашинян провел телефонный разговор с Путиным
7 октября 2019 - 18:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.
Премьер поздравил президента РФ по случаю дня рождения.
Собеседники также коснулись процесса реализации договоренностей, достигнутых в ходе встречи на полях состоявшегося на днях в Ереване заседания Высшего Евразийского экономического совета.
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Принимая за основу предложение премьер-министра, согласно ч.1 ст.133 Конституции, а также ч.2 ст.13 закона «О службе в Полиции», Валерия Осипяна освободить от должности начальника Полиции Республики Армения
Отмечается, что авиакомпании примут участие 5 самолетами, число которых может увеличиться еще на 2.
Он отметил, что в Армении не может быть судебной системы, не имеющей доверия народа.
Премьер-министр сказал, что это - угроза армянскому народу.
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