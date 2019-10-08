Армянский гимнаст Артур Товмасян вышел в финал ЧМ

PanARMENIAN.Net - На проходящем в немецком городе Штутгарте чемпионате мира по спортивной гимнастике член сборной Армении Артур Товмасян вышел в финал.

В квалификационном раунде упражнения на кольцах он набрал 14.566 очка и занял 8-е место, завоевав путевку в финал. Борьба за медали состоится 13 октября, сообщает пресс-служба НОКА.

Между тем, другой армянский спортсмен Артур Давтян принял участие в соревновании по многоборью и занял 37-е место: 25-е в опорном прыжке, 33-е в упражнении на коне, 36-е в упражнении на кольцах, 62-е в вольных упражнениях и 140-е в упражнении на брусьях.

Арутюн Мердинян занял 13-е место в упражнении на коне.