Армянский гимнаст Артур Товмасян вышел в финал ЧМ
8 октября 2019 - 10:49 AMT
PanARMENIAN.Net - На проходящем в немецком городе Штутгарте чемпионате мира по спортивной гимнастике член сборной Армении Артур Товмасян вышел в финал.
В квалификационном раунде упражнения на кольцах он набрал 14.566 очка и занял 8-е место, завоевав путевку в финал. Борьба за медали состоится 13 октября, сообщает пресс-служба НОКА.
Между тем, другой армянский спортсмен Артур Давтян принял участие в соревновании по многоборью и занял 37-е место: 25-е в опорном прыжке, 33-е в упражнении на коне, 36-е в упражнении на кольцах, 62-е в вольных упражнениях и 140-е в упражнении на брусьях.
Арутюн Мердинян занял 13-е место в упражнении на коне.
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Матч состоялся в Ереване на Республиканском стадионе им. Вазгена Саркисяна.
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