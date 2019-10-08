Трамп пообещал уничтожить экономику Турции
8 октября 2019 - 10:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп пообещал уничтожить экономику Турции, если та перейдет некую черту. Об этом он написал в своем твиттере 7 октября. При этом президент США не уточнил, за какие конкретно действия могут наказать Турцию.
«Как я решительно повторял ранее, я повторяю сейчас, если Турция сделает что-то, что я в своей великой и непревзойденной мудрости сочту переходом черты, я полностью уничтожу и истреблю экономику Турции, как уже делал ранее», - заявил Трамп.
Рынки быстро среагировали на угрозы американского президента. Вскоре после публикации твита курс турецкой лиры, по данным бизнес-портала MarketWatch, упал на 2,31 процента, пишет Deutsche Welle.
Ранее президент США также заявил, что американским войскам пора уйти из Сирии, выйти «из этих бесконечных войн». По его словам, Турция, Европа, Сирия, Иран, Россия и курды должны теперь сами решать, что они хотят делать с захваченными боевиками «Исламского государства». Он отметил оказанную Вашингтоном поддержку курдам.
Эти заявления звучат на фоне подготовки Турции к военной операции в Сирии на территории восточнее Евфрата. Цель операции - очистка территории от сил самообороны сирийских курдов (YPG), которую Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП). США не поддерживают, но и не мешают проведению операции.
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