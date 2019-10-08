Белый дом: США не выводят войска из Сирии, а перемещают

PanARMENIAN.Net - США не выводят свои войска из Сирии, а перемещают «небольшое число военных» на другие военные базы. Об этом сообщили журналистам в Белом доме.

Ранее стало известно о решении президента США Дональда Трампа вывести американские войска из северных районов страны.

«Это не является выводом войск из Сирии, речь идет о перемещении небольшого числа военных»,— прокомментировал решение главы Белого дома высокопоставленный чиновник администрации президента США. По его словам, речь идет о передислокации от 50 до 100 американских военнослужащих, пишет «Ъ».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал начало военной операции в регионе и объявил о стягивании дополнительных турецких войск к границе Сирии. Вашингтон отказался от участия в совместной военной операции. Позже стало известно, что США выводят своих военнослужащих с северо-востока Сирии.