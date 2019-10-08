Глава МИД Армении встретился с конгрессменами США
8 октября 2019 - 11:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян принял членов Комитета по армянским вопросам Палаты представителей Конгресса США Джеки Шпейер и Джуди Чу. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.
Мнацаканян с удовлетворением отметил, что Армения подчеркивает важность армяно-американского диалога на различных уровнях, высоко подчеркнув в данном контексте усилия конгрессменов, нацеленные на укрепление армяно-американского сотрудничества и претворению в жизнь различных проармянских инициатив.
Зограб Мнацаканян представил Джеки Шпейер и Джуди Чу приоритеты внешней политики Армении, процесс инициированных правительством реформ в рамках предоставленного народом широкого мандата.
В ходе встречи был затронут ряд актуальных вопросов международного и регионального значения.
Самое значимое
По его словам, в последнее время ситуация на линии соприкосновения в Карабахе достаточно спокойная, инцидентов мало, они не очень крупные.
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В результате грамотных действий Армии обороны НКР противник был отброшен на исходные позиции, оставив в нейтральной зоне один труп.
Это будет первый раз, когда Бурдж-Халифа засветится цветами армянского флага.
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