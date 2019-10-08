Глава МИД Армении встретился с конгрессменами США

PanARMENIAN.Net - Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян принял членов Комитета по армянским вопросам Палаты представителей Конгресса США Джеки Шпейер и Джуди Чу. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

Мнацаканян с удовлетворением отметил, что Армения подчеркивает важность армяно-американского диалога на различных уровнях, высоко подчеркнув в данном контексте усилия конгрессменов, нацеленные на укрепление армяно-американского сотрудничества и претворению в жизнь различных проармянских инициатив.

Зограб Мнацаканян представил Джеки Шпейер и Джуди Чу приоритеты внешней политики Армении, процесс инициированных правительством реформ в рамках предоставленного народом широкого мандата.

В ходе встречи был затронут ряд актуальных вопросов международного и регионального значения.