Кардашьян - на WCIT: Приятно находиться здесь - в Армении

PanARMENIAN.Net - Американская звезда реалити-шоу армянского происхождения Ким Кардашьян присоединилась к проходящему в Армении Всемирному конгрессу по информационным технологиям 2019, где ее доклад посвящен влиянию ИТ-сферы на телевизионную индустрию.

«Приятно находиться здесь - в Армении»,- начала свою речь Кардашьян, пишет Shantnews.am.

Кардашьян представила, как женщины могут добиться успеха с помощью новейших технологий. По ее словам, нужно ориентироваться в процессе, стараться и суметь.

«Я думаю, насколько вы учитесь на каждом этапе своего пути, на каждой ошибке и на каждом успехе, на всем, что вы делаете, и на том, что было частью вашего пути... насколько вы учитесь на этом, настолько верными становятся ваши шаги»,- отметила Кардашьян.

Она рассказала, что в начале своей карьеры не понимала конфиденциальность личных данных и делилась всеми подробностями своей жизни, но в гораздо более зрелом возрасте, когда у нее появились дети, начала разбираться в личном и том, чем можно поделиться.

Американская актриса и модель армянского происхождения Ким Кардашьян-Уэст прибыла в Армению для участия в 23-м Всемирном конгрессе по информационным технологиям 2019 (World Congress on Information Technology, WCIT). На WCIT Кардашьян выступит с лекцией на тему «Влияние современных технологий на СМИ, журналистику и искусство» в рамках пленарного заседания «Рынка идей».