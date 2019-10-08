Кардашьян - на WCIT: Приятно находиться здесь - в Армении
8 октября 2019 - 13:08 AMT
PanARMENIAN.Net - Американская звезда реалити-шоу армянского происхождения Ким Кардашьян присоединилась к проходящему в Армении Всемирному конгрессу по информационным технологиям 2019, где ее доклад посвящен влиянию ИТ-сферы на телевизионную индустрию.
«Приятно находиться здесь - в Армении»,- начала свою речь Кардашьян, пишет Shantnews.am.
Кардашьян представила, как женщины могут добиться успеха с помощью новейших технологий. По ее словам, нужно ориентироваться в процессе, стараться и суметь.
«Я думаю, насколько вы учитесь на каждом этапе своего пути, на каждой ошибке и на каждом успехе, на всем, что вы делаете, и на том, что было частью вашего пути... насколько вы учитесь на этом, настолько верными становятся ваши шаги»,- отметила Кардашьян.
Она рассказала, что в начале своей карьеры не понимала конфиденциальность личных данных и делилась всеми подробностями своей жизни, но в гораздо более зрелом возрасте, когда у нее появились дети, начала разбираться в личном и том, чем можно поделиться.
Американская актриса и модель армянского происхождения Ким Кардашьян-Уэст прибыла в Армению для участия в 23-м Всемирном конгрессе по информационным технологиям 2019 (World Congress on Information Technology, WCIT). На WCIT Кардашьян выступит с лекцией на тему «Влияние современных технологий на СМИ, журналистику и искусство» в рамках пленарного заседания «Рынка идей».
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