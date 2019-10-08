Премьер Азербайджана подал в отставку
8 октября 2019 - 12:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов подал прошение об отставке президенту страны Ильхаму Алиев. Об этом заявил 8 октября спикер парламента Октай Асадов.
«В связи с этим президент Алиев представил в парламент кандидатуру Али Асадова на пост премьер-министра», - сказал спикер, пишет «Интерфакс-Азербайджан».
Спикер выразил уверенность, что выбор Алиева «будет полезным как для народа, так и для государства».
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