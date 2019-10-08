Али Асадов - новый премьер Азербайджана
8 октября 2019 - 13:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании 8 октября одобрил кандидатуру Али Асадова на пост премьер-министра страны, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».
Кандидатуру Асадова поддержали все 105 депутатов, принявших участие в заседании.
Асадов в своем выступлении поблагодарил президента Азербайджана за оказанное ему высокое доверие.
Премьер-министр Новруз Мамедов ранее подал президенту Азербайджана прошение об отставке.
До выдвижения на пост главы правительства Али Асадов был помощником президента Азербайджана по экономическим вопросам.
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