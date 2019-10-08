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Али Асадов - новый премьер Азербайджана

Али Асадов - новый премьер Азербайджана
8 октября 2019 - 13:28 AMT

PanARMENIAN.Net - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании 8 октября одобрил кандидатуру Али Асадова на пост премьер-министра страны, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Кандидатуру Асадова поддержали все 105 депутатов, принявших участие в заседании.

Асадов в своем выступлении поблагодарил президента Азербайджана за оказанное ему высокое доверие.

Премьер-министр Новруз Мамедов ранее подал президенту Азербайджана прошение об отставке.

До выдвижения на пост главы правительства Али Асадов был помощником президента Азербайджана по экономическим вопросам.

Ссылки по теме:
Interfax.az. Парламент Азербайджана единогласно одобрил кандидатуру помощника президента по экономическим вопросам Асадова на пост премьера страны
Sputnik News. Ali Asadov Approved as Azerbaijani Prime Minister Following Mamedov's Resignation
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