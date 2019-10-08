Нобелевскую премию по физике вручили за работы в области астрономии и астрофизики
8 октября 2019 - 16:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Нобелевская премия по физике за 2019 год присуждена Джеймсу Пиблзу, Дидье Келозу и Мишелю Майору за работы в области астрономии и астрофизики.
Как отмечается в Twitter Нобелевского комитета, Келоз и Майор в 1995 году смогли обнаружить первую экзопланету (планету за пределами Солнечной системы). Обнаруженное ими небесное тело обращалось вокруг звезды 51 Pegasi, похожей по характеристикам на Солнце. В дальнейшем их научная работа легла в основу революционных открытий в астрономии и позволила обнаружить более 4000 экзопланет в галактике Млечный Путь, пишут «Ведомости».
Пиблз – физик-теоретик, чьи 20-летние исследования позволили научному сообществу лучше понять устройство и историю развития Вселенной.
Лауреаты Нобелевской премии по медицине были объявлены 7 октября. Ими стали американцы Уильям Келин (Гарвардская медицинская школа) и Грегг Семенза (Университет Джонса Хопкинса) и британец сэр Питер Ратклифф (Оксфордский университет). Они исследовали, как клетки приспосабливаются к наличию или отсутствию кислорода.
Лауреата премии по химии назовут 9 октября, по литературе – 10 октября. Лауреата премии мира назовут 11 октября. Обладатель премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Государственным банком Швеции в 1968 году, станет известен 14 октября.
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