Из-за жары в Японии пострадали более 70 тысяч человек, 126 - погибли
8 октября 2019 - 17:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Более 70 тысяч человек были госпитализированы в Японии с симптомами теплового удара из-за жары, 126 из них погибли. Об этом сообщило главное пожарное управление страны, в сферу компетенции которого в Японии входят функции службы спасения и скорой помощи.
Всего от жары пострадали и были госпитализированы 71,452 человека в период с первой недели мая по первую неделю октября. Это второй по величине показатель после исторического рекорда 2018 года, когда в больницы были направлены 95 тысяч человек, пишет РИА Новости.
Причиной этого стало не только традиционно жаркое лето, особенно август, но и то, что в этом году жаркая погода почти на всей территории страны держалась до конца сентября.
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