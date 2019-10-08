Из-за жары в Японии пострадали более 70 тысяч человек, 126 - погибли

PanARMENIAN.Net - Более 70 тысяч человек были госпитализированы в Японии с симптомами теплового удара из-за жары, 126 из них погибли. Об этом сообщило главное пожарное управление страны, в сферу компетенции которого в Японии входят функции службы спасения и скорой помощи.

Всего от жары пострадали и были госпитализированы 71,452 человека в период с первой недели мая по первую неделю октября. Это второй по величине показатель после исторического рекорда 2018 года, когда в больницы были направлены 95 тысяч человек, пишет РИА Новости.

Причиной этого стало не только традиционно жаркое лето, особенно август, но и то, что в этом году жаркая погода почти на всей территории страны держалась до конца сентября.