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Серж Танкян и Алексис Оганян создадут панармянскую цифровую платформу HighConnect

Серж Танкян и Алексис Оганян создадут панармянскую цифровую платформу HighConnect
8 октября 2019 - 18:35 AMT

PanARMENIAN.Net - Американский рок-музыкант, солист группы System of a Down Серж Танкян и основатель и исполнительный председатель сервиса Reddit Алексис Оганян заявили на Всемирном конгрессе информационных технологий WCIT 2019 в Ереване о создании панармянской цифровой платформы HighConnect.

«Создадим панармянскую цифровую платформу. Она позволит объединить армян с различными интересами по всему миру в одном месте и синхронизироваться по различным вопросам»,- заявил Танкян, пишет Shantnews.am.

Министр высокотехнологичной промышленности Армении Акоп Аршакян пояснил, что платформа будет называться HighConnect.

«Мы должны использовать наш опыт для создания такой платформы, чтобы армяне со всего мира могли использовать ее и процветать», - сказал Оганян.

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