Sony сообщила дату выпуска PlayStation 5
9 октября 2019 - 10:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Sony представит игровую приставку PlayStation 5 в конце 2020 года.
«Она поступит в продажу как раз в период новогодних распродаж в конце 2020 года», – уточнили в компании. Новая версия игровой консоли получит геймпад с улучшенной функцией вибрации. Например, пользователи, играющие в симулятор футбола, смогут различать покрытие стадиона, пишут «Ведомости».
«Вы сможете почувствовать различные текстуры, когда пробегаете по травяным полям или проходите по грязи», – говорится в сообщении.
«Второе новшество – это то, что мы называем адаптивными триггерами, которые встроены в кнопки триггеров (L2/R2). Игроки смогут регулировать силу нажатия так, чтобы чувствовать, например, тактильное ощущение от натяжения лука или ускорение внедорожника на каменистой местности», – отмечается в блоге. В сочетании с тактильными ощущениями настройка триггеров позволит лучше имитировать различные действия, поясняет Sony.
Создавая новое поколение игровой консоли, Sony стремилась «усилить эффект погружения», заявил в интервью изданию Wired президент и главный исполнительный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан.
Ранее корпорация Microsoft сообщила, что новое поколение конкурирующей игровой консоли Xbox поступит в продажу в конце 2020 года.
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