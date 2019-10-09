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Букмекеры включили Джорджа Мартина в список кандидатов на Нобелевскую премию по литературе

Букмекеры включили Джорджа Мартина в список кандидатов на Нобелевскую премию по литературе
9 октября 2019 - 10:48 AMT

PanARMENIAN.Net - Букмекеры включили в список претендентов на Нобелевскую премию по литературе автора эпопеи «Песнь Льда и Пламени» Джорджа Мартина, пишет РИА Новости со ссылкой на USA Today.

Победитель будет объявлен 10 октября. Имена кандидатов, которых рассматривает Шведская академия, традиционно держатся в секрете. Авторитетный букмекерский сайт Nicer Odds опубликовал список возможных претендентов. Первые строчки в нем занимают канадская поэтесса Анн Карсон, писательница Мариз Конде из Гваделупы и канадская писательница Маргарет Этвуд — автор бестселлера «Записки служанки», который лег в основу популярного сериала «Рассказ служанки».

Среди вероятных кандидатов — Людмила Улицкая, Милан Кундера и Харуки Мураками, а в конце списка — Джордж Мартин.

В этом году будет выбрано два лауреата, поскольку в 2018 году на фоне скандала из-за сексуальных домогательств Шведская академия не стала вручать премию по литературе.

Ссылки по теме:
Ria.ru: Букмекеры выдвигают Джорджа Мартина на Нобелевскую премию по литературе
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