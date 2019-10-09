Глава МИД РА отправится в Туркменистан

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В Германии неизвестные открыли стрельбу: Есть жертвы По первым данным, погибли два человека. Задержан один человек. Телеканал MDR опубликовал видеозапись со стрельбой в Галле. По первым данным, погибли два человека. Задержан один человек. Телеканал MDR опубликовал видеозапись со стрельбой в Галле.

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