Глава МИД РА отправится в Туркменистан
9 октября 2019 - 11:13 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян посетит Туркменистан. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.
Отмечается, что визит будет носить рабочий характер.
Мнацаканян примет участие в заседании Совета глав МИД стран СНГ и заседании Совета глав государств СНГ, которые состоятся в Ашхабаде 10 и 11 октября.
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