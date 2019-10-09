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Глава МИД РА отправится в Туркменистан

Глава МИД РА отправится в Туркменистан
9 октября 2019 - 11:13 AMT

PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян посетит Туркменистан. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

Отмечается, что визит будет носить рабочий характер.

Мнацаканян примет участие в заседании Совета глав МИД стран СНГ и заседании Совета глав государств СНГ, которые состоятся в Ашхабаде 10 и 11 октября.

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