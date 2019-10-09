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Instagram уберет вкладку «Подписки», позволяющую следить за активностью пользователей

Instagram уберет вкладку «Подписки», позволяющую следить за активностью пользователей
9 октября 2019 - 12:08 AMT

PanARMENIAN.Net - Социальная сеть Instagram решила отказаться от вкладки «Подписки» (Following), где можно увидеть последние лайки, комментарии и подписки пользователей.

Окончательно вкладка пропадет до 12-13 октября. При этом некоторые пользователи еще в августе сообщали о том, что у них исчезли «Подписки», пишет Meduza.

Когда изменения вступят в силу, при нажатии на значок сердца будут показаны только действия, связанные с аккаунтом пользователя.

Руководитель Instagram по продукту Вишал Шах сказал BuzzFeed News, что многие пользователи не подозревали о том, что об их активности в приложении могут узнать другие люди.

Вкладка «Подписки» существовала с 2011 года.

Ссылки по теме:
Meduza: Instagram отказался от вкладки «Подписки». Она позволяла следить за активностью пользователей
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