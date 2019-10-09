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Люк Бессон отверг обвинения в изнасилованиях

Люк Бессон отверг обвинения в изнасилованиях
9 октября 2019 - 13:12 AMT

PanARMENIAN.Net - Один из самых известных современных французских кинорежиссеров Люк Бессон отверг обвинения актрисы Сэнд Ван Рой. Актриса заявила, что Бессон в течение двух лет неоднократно ее насиловал.

И Бессон, и Ван Рой признают, что их связывали романтические отношения. Однако Бессон отвергает обвинения в изнасилованиях, называя актрису фантазеркой, пишет BBC.

8 октября Бессон впервые публично отреагировал на обвинения в свой адрес. В интервью телеканалу BMFTV он сказал, что они полностью сфабрикованы. «Я ни разу в жизни не изнасиловал женщину», - добавил он.

28-летняя актриса обвиняет Бессона, в частности, в том, что он изнасиловал ее в парижском отеле в мае 2018 года. Ван Рой впервые подала заявление на Бессона в 2018 году.

После предварительного расследования, проведенного прокуратурой, дело против режиссера возбуждать не стали. Однако через восемь месяцев суд решил вернуться к делу из-за новой жалобы, поданной актрисой на Бессона.

Отношения Бессона и Ван Рой завязались на съемочной площадке фильма «Валериан и город тысячи планет», утверждает актриса, а закончились изнасилованием в парижском отеле 17 мая 2018 года, после которого она пожаловалась в полицию.

6 июля 2018 года актриса подала еще одну жалобу, в которой обвинила режиссера в изнасилованиях в период между мартом 2016 и маем 2018 года.

В цикле интервью расследовательскому порталу Mediapart Бессона обвинили в сексуальных домогательствах еще восемь мужчин и женщин. Сайт опубликовал очень мало подробностей того, в чем конкретно обвинили режиссера, сославшись на еще не истекший срок давности преступлений, если они действительно были.

60-летний Бессон женат на кинопродюсере Виржинии Бессон-Силла, у режиссера трое детей от нее и двое от предыдущих браков.

Ссылки по теме:
BBC: Режиссер Люк Бессон отверг обвинения в изнасилованиях
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