РЖД: Главное условие модернизации железных дорог Армении - решение всех спорных вопросов

PanARMENIAN.Net - В Ереване состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с заместителем министра транспорта РФ Владимиром Токаревым и генеральным директором - председателем правления ОАО «РЖД» Олега Белозерова. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Стороны обсудили дальнейшее развитие железнодорожной сети Армении и, в частности, вопросы нормализации работы ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога».

По словам Белозерова, главным условием реализации проекта и продолжения модернизации железнодорожной инфраструктуры РА является решение всех спорных вопросов в духе конструктивного взаимодействия, с участием правительства Армении.

Белозеров подчеркнул, что РЖД «исполняет все обязательства по Концессионному договору, инвестировав в дорогу почти 250 миллионов долларов собственных средств».

Ранее телеканал RTVI со ссылкой на источник сообщил, что ОАО «РЖД» готовится разорвать соглашение с властями Армении, утверждая, что они блокируют работу ее дочернего предприятия «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД), которое управляет железными дорогами в Армении. Позже в пресс-службе Минтранса РФ сообщили, что российская сторона прорабатывает все варианты развития ситуации с Управлением железными дорогами Армении, вплоть до досрочного разрыва контракта РЖД с армянской стороной.