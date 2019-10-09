РЖД: Главное условие модернизации железных дорог Армении - решение всех спорных вопросов
9 октября 2019 - 13:36 AMT
PanARMENIAN.Net - В Ереване состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с заместителем министра транспорта РФ Владимиром Токаревым и генеральным директором - председателем правления ОАО «РЖД» Олега Белозерова. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.
Стороны обсудили дальнейшее развитие железнодорожной сети Армении и, в частности, вопросы нормализации работы ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога».
По словам Белозерова, главным условием реализации проекта и продолжения модернизации железнодорожной инфраструктуры РА является решение всех спорных вопросов в духе конструктивного взаимодействия, с участием правительства Армении.
Белозеров подчеркнул, что РЖД «исполняет все обязательства по Концессионному договору, инвестировав в дорогу почти 250 миллионов долларов собственных средств».
Ранее телеканал RTVI со ссылкой на источник сообщил, что ОАО «РЖД» готовится разорвать соглашение с властями Армении, утверждая, что они блокируют работу ее дочернего предприятия «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД), которое управляет железными дорогами в Армении. Позже в пресс-службе Минтранса РФ сообщили, что российская сторона прорабатывает все варианты развития ситуации с Управлением железными дорогами Армении, вплоть до досрочного разрыва контракта РЖД с армянской стороной.
Самое значимое
По его словам, в последнее время ситуация на линии соприкосновения в Карабахе достаточно спокойная, инцидентов мало, они не очень крупные.
Отношения РЖД с властями Армении обострились из-за обысков и уголовных дел, которые Ереван завел против ЮКЖД
В результате грамотных действий Армии обороны НКР противник был отброшен на исходные позиции, оставив в нейтральной зоне один труп.
Это будет первый раз, когда Бурдж-Халифа засветится цветами армянского флага.
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