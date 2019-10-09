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AirBaltic начнет полеты Ереван - Рига

AirBaltic начнет полеты Ереван - Рига
9 октября 2019 - 14:07 AMT

PanARMENIAN.Net - Прямое авиасообщение между Арменией и Латвией будет восстановлено в результате длительных двусторонних переговоров между руководством компании ЗАО «Международные аэропорты Армения» и латвийской национальной авиакомпании AirBaltic. Об этом сообщает пресс-служба ЗАО «Международные аэропорты Армения».

Рейсы по маршруту Ереван - Рига - Ереван стартуют с мая 2020 года, будут осуществляться периодичностью два раза в неделю.

Авиакомпания AirBaltic будет выполнять рейсы на новых самолетах Airbus A220-300.

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