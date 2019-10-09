// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

SOAD даст концерт в Армении в 2020 году

SOAD даст концерт в Армении в 2020 году
9 октября 2019 - 15:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Известная американская рок-группа System of a Down (SOAD) выступит с концертом в Армении. Об этом заявил в беседе с журналистами в Ереване фронтмен и вокалист группы Серж Танкян.

По его словам, концерт запланирован на июнь 2020 года.

Он отметил, что концерт пройдет в рамках европейского тура рок-группы. Точное место проведения ереванского концерта пока неизвестно. Танкян сказал, что ведутся работы по подготовке к предстоящему турне.

Серж Танкян прибыл в Армению для участия в 23-м Всемирном конгрессе по информационным технологиям 2019 (World Congress on Information Technology, WCIT).

 Самое значимое
Армения выдвинула на «Оскар» фильм «Эркен Кишер»Армения выдвинула на «Оскар» фильм «Эркен Кишер»
Соответствующее решение было принято по результатам голосования членов Национальной Киноакадемии.
Jamiroquai выступит с концертом в ЕреванеJamiroquai выступит с концертом в Ереване
Концерт в рамках фестиваля Silk Note состоится в столице Армении 6 ноября
Фильм о Геноциде армян номинирован на «Эмми»Фильм о Геноциде армян номинирован на «Эмми»
Церемония награждения состоится 24 сентября.
В Армении байопик об Элтоне Джоне покажут без сцен с наркотиками и гей-сексомВ Армении байопик об Элтоне Джоне покажут без сцен с наркотиками и гей-сексом
Сам Элтон Джон настаивал, чтобы в фильме осталось все без изменений
Partner news
 Статьи
«Возрождение» Ренессанса в Ереване

Художница переносит героев картин в офис, бар и на пляж

 Самое читаемое в разделе
Америабанк привезет в Армению известного оперного певца Паату Бурчуладзе
Рэдклифф уверен в появлении продолжения фильмов о Гарри Поттере
Названа дата выхода последнего сезона «Игры престолов»
This is America Чайлдиша Гамбино признана песней года на «Грэмми»
Главная
Все новости
Обзор: Культура
Другие новости раздела
 Последние новости
Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии Эрдоган 5 октября анонсировал военную операцию по обеспечению безопасности на севере Сирии. На следующий день Турция начала стягивать войска и технику к границе
В Германии неизвестные открыли стрельбу: Есть жертвы По первым данным, погибли два человека. Задержан один человек. Телеканал MDR опубликовал видеозапись со стрельбой в Галле.
Кардашьян встретилась с Пашиняном (видео) На встречу с премьером Ким Кардашьян пришла без сестры Кортни
Bloomberg: ВС Турции начали пересекать границу с Сирией Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар при этом отметил, что «в настоящее время продолжается процесс переброски войск к границе и подготовки к проведению операции».