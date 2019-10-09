SOAD даст концерт в Армении в 2020 году

PanARMENIAN.Net - Известная американская рок-группа System of a Down (SOAD) выступит с концертом в Армении. Об этом заявил в беседе с журналистами в Ереване фронтмен и вокалист группы Серж Танкян.

По его словам, концерт запланирован на июнь 2020 года.

Он отметил, что концерт пройдет в рамках европейского тура рок-группы. Точное место проведения ереванского концерта пока неизвестно. Танкян сказал, что ведутся работы по подготовке к предстоящему турне.

Серж Танкян прибыл в Армению для участия в 23-м Всемирном конгрессе по информационным технологиям 2019 (World Congress on Information Technology, WCIT).