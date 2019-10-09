// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Bloomberg: ВС Турции начали пересекать границу с Сирией

Bloomberg: ВС Турции начали пересекать границу с Сирией
9 октября 2019 - 17:32 AMT

PanARMENIAN.Net - Военные подразделения турецкой армии 9 октября начали пересекать границу с Сирией в регионе, где Анкара намерена проводить операцию по созданию зоны безопасности. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на турецкого чиновника.

«Турецкие войска начали пересекать границу на северо-востоке Сирии, чтобы вынудить поддерживаемых США курдских бойцов отойти от границы», - отметил источник.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар при этом отметил, что «в настоящее время продолжается процесс переброски войск к границе и подготовки к проведению операции», пишет ТАСС.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 1 октября сообщил, что Анкара намерена самостоятельно создать зону безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии, поскольку не смогла достичь желаемого результата на переговорах с американской стороной. 6 октября Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, по итогам которых Белый дом сообщил, что Вашингтон не станет поддерживать и каким-либо образом участвовать в военной операции Турции на севере Сирии, а американские военные не будут находиться поблизости от места ее проведения.

7 октября президент Турции сообщил, что Соединенные Штаты начали отводить войска с северо-востока Сирии, где Анкара намеревалась провести операцию по созданию зоны безопасности. Трамп в свою очередь отметил, что если Турция сделает что-либо выходящее за рамки гуманности, то столкнется с угрозами разрушения экономики.

Ссылки по теме:
Tass.ru. Bloomberg: турецкие войска начали пересекать границу с Сирией
 Самое значимое
Умер французский актер армянского происхождения Шарль ЖерарУмер французский актер армянского происхождения Шарль Жерар
Жерар был одним из любимых актеров режиссера Клода Лелюша — он снялся почти в 20 его картинах. Всего на счету Жерара 42 кинороли.
Партия Зеленского лидирует на выборах в РадуПартия Зеленского лидирует на выборах в Раду
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
В Италии перевернулся автобус с туристами: В их числе есть армянеВ Италии перевернулся автобус с туристами: В их числе есть армяне
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
На Шри-Ланке вновь заблокированы соцсетиНа Шри-Ланке вновь заблокированы соцсети
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Partner news
 Статьи
Налоги на пуканье коров, татуировки и сожительство

За счет чего пополняют казну в разных странах

 Самое читаемое в разделе
РФ готовится досрочно прекратить обслуживание железной дороги Армении
Twitter удалил тысячи учетных записей по всему миру
Forbes: Канье Уэст - самый высокооплачиваемый рэпер в мире
Доход Грузии от туризма снизился на 10.6% в августе
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Кардашьян встретилась с Пашиняном (видео) На встречу с премьером Ким Кардашьян пришла без сестры Кортни
SOAD даст концерт в Армении в 2020 году По его словам, концерт запланирован на июнь 2020 года.
AirBaltic начнет полеты Ереван - Рига Рейсы по маршруту Ереван - Рига - Ереван стартуют с мая 2020 года, будут осуществляться периодичностью два раза в неделю.
РЖД: Главное условие модернизации железных дорог Армении - решение всех спорных вопросов Стороны обсудили дальнейшее развитие железнодорожной сети Армении и, в частности, вопросы нормализации работы ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога».