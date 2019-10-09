Кардашьян встретилась с Пашиняном (видео)
9 октября 2019 - 16:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял в правительстве РА американскую телезвезду армянского происхождения Ким Кардашьян. Об этом премьер написал на своей странице в Facebook.
«Принимаю Ким Кардашьян в правительстве», - говорится в сообщении.
На встречу с премьером Ким Кардашьян пришла без сестры Кортни. Во время недолгой беседы Пашинян поблагодарил Кардашьян за вклад в дело повышения узнаваемости Армении в мире.
После встречи с Кардашьян премьер опубликовал селфи с ней, подписав: «Договорились с Ким, что она будет чаще приезжать в Армению».
Ранее сестер Кардашьян принял президент РА Армен Саркисян.
Американская актриса и модель армянского происхождения Ким Кардашьян-Уэст прибыла в Армению для участия в 23-м Всемирном конгрессе по информационным технологиям 2019 (World Congress on Information Technology, WCIT). На WCIT Кардашьян выступила с лекцией на тему «Влияние современных технологий на СМИ, журналистику и искусство» в рамках пленарного заседания «Рынка идей».
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После прибытия в Ереван она сделала запись в своем она микроблоге в Twitter, отметив, что рада находится в Армении.
«Эти провокации азербайджанской стороны не останутся безответными», - написал он.
Следственным управлением СК Армении по Котайкской области ведется следствие для выяснения обстоятельств смерти Арутюняна.
В своем докладе 2016 года ЕКРН рекомендовала властям Армении привести в норму уголовное законодательство в соответствие с общеполитической рекомендацией ЕКРН № 7.
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