Кардашьян встретилась с Пашиняном

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял в правительстве РА американскую телезвезду армянского происхождения Ким Кардашьян. Об этом премьер написал на своей странице в Facebook.

«Принимаю Ким Кардашьян в правительстве», - говорится в сообщении.

На встречу с премьером Ким Кардашьян пришла без сестры Кортни. Во время недолгой беседы Пашинян поблагодарил Кардашьян за вклад в дело повышения узнаваемости Армении в мире.

После встречи с Кардашьян премьер опубликовал селфи с ней, подписав: «Договорились с Ким, что она будет чаще приезжать в Армению».

Ранее сестер Кардашьян принял президент РА Армен Саркисян.

Американская актриса и модель армянского происхождения Ким Кардашьян-Уэст прибыла в Армению для участия в 23-м Всемирном конгрессе по информационным технологиям 2019 (World Congress on Information Technology, WCIT). На WCIT Кардашьян выступила с лекцией на тему «Влияние современных технологий на СМИ, журналистику и искусство» в рамках пленарного заседания «Рынка идей».