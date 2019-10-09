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В Германии неизвестные открыли стрельбу: Есть жертвы

В Германии неизвестные открыли стрельбу: Есть жертвы
9 октября 2019 - 18:24 AMT

PanARMENIAN.Net - В немецком городе Галле неизвестные открыли стрельбу. В результате 9 октября погибли несколько человек, пишут местные СМИ, в том числе Mitteldeutsche Zeitung. Инцидент произошел рядом с еврейским кладбищем и синагогой. По данным газеты Bild, один из преступников стрелял из автомата, а также бросил ручную гранату в сторону еврейского кладбища.

Кроме того, очевидцы заявляют о нападении на кебабную. Вооруженный мужчина в камуфляжной одежде и шлеме приблизился к заведению и бросил в него предмет, похожий на гранату, а затем не менее одного раза выстрелил, сообщил телеканалу N-tv находившийся на месте происшествия собеседник в Галле, пишет Deutsche Welle.

Короткое время спустя была открыта стрельба в Ландсберге, расположенном в 15 километрах к востоку от Галле, сообщает dpa со ссылкой на представителя местной полиции.

Телеканал MDR опубликовал видеозапись из Галле, на которой мужчина в камуфляжной одежде и с автоматом выходит из машины посреди улицы и начинает стрелять вокруг. Полиция сообщила о двух жертвах, указав, что речь идет о первой имеющейся информации. Предполагаемые преступники скрылись на автомобиле, указывается далее в сообщении. Полиция также призвала жителей города не выходить на улицу, сославшись на идущую в настоящее время спецоперацию. Центральный вокзал Галле закрыт в связи с следственными мероприятиями.

Позже полиция заявила о задержании одного человека. Вместе с тем опасность пока сохраняется, правоохранительные органы работают над стабилизацией ситуации. Жителей просят не выходить на улицу, а движение общественного транспорта в городе пока остановлено полностью.

По информации Mitteldeutsche Zeitung, в Галле прибыло спецподразделение полиции GSG9, которое проводит, в частности, антитеррористические операции.

Кроме того, стало известно, что расследование взяла на себя федеральная прокуратура, которая ведет дела, связанные с терроризмом.

Пока ничего не известно о мотивах преступников, о возможной антисемитской подоплеке также не сообщается.

9 октября евреи всего мира отмечают важнейший праздник иудаизма Йом-Кипур.

У зданий синагог в соседних с Галле городах, Лейпциге и Дрезден, выставлена охрана - там стоят вооруженные полицейские. Позднее также стало известно об усилении охраны синагог в Берлине.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: В немецком Галле неизвестные открыли стрельбу, есть жертвы
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