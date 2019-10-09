Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии
9 октября 2019 - 18:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Турецкие военные начали операцию против курдских отрядов самообороны и запрещенной террористической организации «Исламское государство» на севере Сирии. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишут «Ведомости».
Ранее Bloomberg сообщал со ссылкой на источник, что небольшая группа турецких военных уже пересекла границу с Сирией в двух точках, расположенных недалеко от городов Эт-Телль-эль-Абьяд и Рас-эль-Айн. Однако министр обороны Хулуси Акар на тот момент заявил, что подготовка к операции все еще продолжается.
Эрдоган 5 октября анонсировал военную операцию по обеспечению безопасности на севере Сирии. На следующий день Турция начала стягивать войска и технику к границе. Анкара хочет очистить приграничные территории от курдских отрядов самообороны и террористов.
США, которые поддерживали курдов, заявили о выводе войск из северо-восточной Сирии. Курдские силы назвали это решение «ножом в спину» со стороны США и пообещали «не сомневаться ни секунды, когда потребуется защищать свой народ».
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