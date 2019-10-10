Армянские семьи попали под турецкий обстрел в Сирии
10 октября 2019 - 10:00 AMT
PanARMENIAN.Net - 9 октября Турция начала военную опеарацию в Сирии. Сейчас турецкие силы ведут обстрел города Тель-Абьяд в провинции Ракка, где проживают 16 армянских семей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава комиссии по вопросам образования, науки, культуры, молодежи и спорта РА Мхитар Айрапетян.
Айрапетян отметил, что учитывая начало турецкой военной операции в Сирии - в армянонаселенные районах, он провел телефонную беседу с консулом РА в Алеппо Арменом Саркисяном.
«Сейчас турки обстреливают город Тель-Абьяд, где проживают 16 армянских семей. Предполагается быстро организовать их эвакуацию. Кроме того, под огнем город Камышлы, где также есть много армян», - отметил Айрапетян.
9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие военные начали операцию против курдских отрядов самообороны и запрещенной террористической организации «Исламское государство» на севере Сирии. Ранее Bloomberg сообщал со ссылкой на источник, что небольшая группа турецких военных уже пересекла границу с Сирией в двух точках, расположенных недалеко от городов Тель-Абьяд и Рас-эль-Айн. Однако министр обороны Хулуси Акар на тот момент заявил, что подготовка к операции все еще продолжается.
Самое значимое
По его словам, в последнее время ситуация на линии соприкосновения в Карабахе достаточно спокойная, инцидентов мало, они не очень крупные.
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В результате грамотных действий Армии обороны НКР противник был отброшен на исходные позиции, оставив в нейтральной зоне один труп.
Это будет первый раз, когда Бурдж-Халифа засветится цветами армянского флага.
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