Армянские семьи попали под турецкий обстрел в Сирии

PanARMENIAN.Net - 9 октября Турция начала военную опеарацию в Сирии. Сейчас турецкие силы ведут обстрел города Тель-Абьяд в провинции Ракка, где проживают 16 армянских семей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава комиссии по вопросам образования, науки, культуры, молодежи и спорта РА Мхитар Айрапетян.

Айрапетян отметил, что учитывая начало турецкой военной операции в Сирии - в армянонаселенные районах, он провел телефонную беседу с консулом РА в Алеппо Арменом Саркисяном.

«Сейчас турки обстреливают город Тель-Абьяд, где проживают 16 армянских семей. Предполагается быстро организовать их эвакуацию. Кроме того, под огнем город Камышлы, где также есть много армян», - отметил Айрапетян.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие военные начали операцию против курдских отрядов самообороны и запрещенной террористической организации «Исламское государство» на севере Сирии. Ранее Bloomberg сообщал со ссылкой на источник, что небольшая группа турецких военных уже пересекла границу с Сирией в двух точках, расположенных недалеко от городов Тель-Абьяд и Рас-эль-Айн. Однако министр обороны Хулуси Акар на тот момент заявил, что подготовка к операции все еще продолжается.