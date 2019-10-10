МИД РА: Армения осуждает военное вторжение Турции в Сирию

PanARMENIAN.Net - Армения осуждает военное вторжение Турции на северо-восток Сирии, которое приведет к дальнейшему ухудшению региональной безопасности, человеческих потерь среди гражданского населения, большому потоку перемещенных лиц и, в конечном итоге, новому гуманитарному кризису. Об этом говорится в заявлении МИД Армении.

«Особенно тревожная ситуация складывается для национальных и религиозных меньшинств. Это военное вторжение также создает непосредственный риск серьезных и массовых нарушений прав человека на основе идентичности», - говорится в заявлении МИД Армении.

Отмечается, что Армения призывает к действенным международным усилиям, чтобы положить конец этому военному вторжению, предотвратить массовые зверства и защитить население Сирии, граничащей с Турцией.

«Армения поддерживает единство и суверенитет Сирии и призывает воздерживаться от военных посягательств на Сирию и ее народ. Армения будет продолжать на месте оказывать гуманитарную помощь дружественному сирийскому народу», - говорится в заявлении.

9 октября Турция начала военную опеарацию в Сирии. Сейчас турецкие силы ведут обстрел города Тель-Абьяд в провинции Ракка, где проживают 16 армянских семей. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие военные начали операцию против курдских отрядов самообороны и запрещенной террористической организации «Исламское государство» на севере Сирии.