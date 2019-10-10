Эрдоган: Турция имеет право проводить операцию в Сирии

PanARMENIAN.Net - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 10 октября, что Анкара «имеет право проводить трансграничную операцию «Источник мира» в соседней Сирии благодаря соглашению, подписанному правительствами двух стран в городе Адана в 1998 году».

«Что же касается использования воздушного пространства над Сирией, то оно не принадлежит США. Это международное пространство, это сирийское воздушное пространство. Раз оно не принадлежит США, то вопрос о его использовании также решается режимом (президента Сирии Башара Асада). Они (США) находятся там (в Сирии) не по приглашению режима. А мы там находимся в рамках соглашения (подписанного между Анкарой и Дамаском) в Адане. Согласно этому договору, если режим не принимает меры против Рабочей партии Курдистана, то наши военные имеют право преследовать террористов (на территории Сирии)», - сказал Эрдоган в интервью газете Yeni Safak, пишет ТАСС.

Эрдоган также впервые прокомментировал заявления американского коллеги Дональда Трампа, который говорил о готовности Соединенных Штатов разрушить турецкую экономику, если Анкара начнет уничтожать курдов на севере Сирии.

«Я рассматриваю эти слова в качестве заявлений, которые делаются для того, чтобы предотвратить напряжение в определенных кругах. В настоящий момент тот факт, что оттуда (с сирийских территорий, где Турция проводит операцию) выводятся войска, демонстрирует истинные намерения (США). Они нам заявляли, что не будут выступать против Турции», - подчеркнул президент.

9 октября Турция начала военную опеарацию в Сирии. Сейчас турецкие силы ведут обстрел города Тель-Абьяд в провинции Ракка, где проживают 16 армянских семей. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие военные начали операцию против курдских отрядов самообороны и запрещенной террористической организации «Исламское государство» на севере Сирии.