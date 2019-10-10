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Пашинян примет участие в заседании Совета глав государств СНГ в Туркмении

Пашинян примет участие в заседании Совета глав государств СНГ в Туркмении
10 октября 2019 - 13:57 AMT

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян вечером 10 октября с рабочим визитом отбудет в Ашхабад для участия в очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств, которое пройдет в столице председательствующей в этом году в СНГ Туркмении 11 октября. Об этом сообщает пресс-служба премьера РА.

В рамках визита Никол Пашинян встретится с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.

Премьер Армении примет участие в заседаниях Совета глав государств СНГ в узком и расширенном составах и выступит с речью.

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