Пашинян: Международное сообщество должно принять меры, чтобы остановить незаконные действия Турции

PanARMENIAN.Net - Республика Армения обеспокоена военным вторжением Турции в Сирию и считает, что эти действия еще больше усугубят гуманитарный кризис в Сирии. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 10 октября в начале заседания правительства.

«Мы призываем международное сообщество принять эффективные меры, чтобы остановить эту незаконную деятельность и защитить права живущих у турецкой границы сирийских граждан, включая национальные меньшинства»,- заявил премьер.

Пашинян также отметил, что Армения успешно выполняет гуманитарную миссию в сирийском городе Алеппо и продолжит ее.

Он также сказал, что после окончания повестки дня заседания 10 октября правительство РА обсудит ситуацию на севере Сирии, возможные события и позицию Армении по этому вопросу за закрытыми дверями.

9 октября Турция начала военную опеарацию в Сирии. Сейчас турецкие силы ведут обстрел города Тель-Абьяд в провинции Ракка, где проживают 16 армянских семей. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие военные начали операцию против курдских отрядов самообороны и запрещенной террористической организации «Исламское государство» на севере Сирии.