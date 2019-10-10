Пашинян: Международное сообщество должно принять меры, чтобы остановить незаконные действия Турции
10 октября 2019 - 12:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Республика Армения обеспокоена военным вторжением Турции в Сирию и считает, что эти действия еще больше усугубят гуманитарный кризис в Сирии. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 10 октября в начале заседания правительства.
«Мы призываем международное сообщество принять эффективные меры, чтобы остановить эту незаконную деятельность и защитить права живущих у турецкой границы сирийских граждан, включая национальные меньшинства»,- заявил премьер.
Пашинян также отметил, что Армения успешно выполняет гуманитарную миссию в сирийском городе Алеппо и продолжит ее.
Он также сказал, что после окончания повестки дня заседания 10 октября правительство РА обсудит ситуацию на севере Сирии, возможные события и позицию Армении по этому вопросу за закрытыми дверями.
9 октября Турция начала военную опеарацию в Сирии. Сейчас турецкие силы ведут обстрел города Тель-Абьяд в провинции Ракка, где проживают 16 армянских семей. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие военные начали операцию против курдских отрядов самообороны и запрещенной террористической организации «Исламское государство» на севере Сирии.
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Отмечается, что авиакомпании примут участие 5 самолетами, число которых может увеличиться еще на 2.
Он отметил, что в Армении не может быть судебной системы, не имеющей доверия народа.
Премьер-министр сказал, что это - угроза армянскому народу.
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