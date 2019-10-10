В Руанде представили первые произведенные в Африке смартфоны
10 октября 2019 - 16:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Руандийская компания Mara Group представила два смартфона, объявив их первыми моделями, полностью сделанными в Африке.
Разработка Mara X и Mara Z стала частью государственной инициативы «Сделано в Руанде», отметил президент страны Поль Кагаме, пишет TJ со ссылкой на местную газету New Times.
Африканские компании собирают смартфоны в Египте, Эфиопии, Алжире и ЮАР, но импортируют компоненты, рассказал глава Mara Group Ашиш Таккар. Завод Mara Group в Руанде стал первым в Африке местом, где телефоны не просто собирают из уже готовых частей, а создают, например, печатные платы.
Таккар рассказал, что завод обошелся компании в 50 миллионов долларов. Он может производить 10 тысяч телефонов в день.
Mara X — более бюджетная модель, смартфон стоит 130 долларов. Он оснащен 4-ядерным процессором МТ6739, 16 ГБ оперативной памяти, аккумулятором емкостью 3500 мАч, 5,5-дюймовым дисплеем, камерами на 13 и 5 мегапикселей.
Mara Z стоит на 60 долларов дороже модели X. Здесь больше экран — 5,7 дюймов, встроенная (32 Гб) и оперативная (3 Гб) память. Аккумулятор здесь чуть меньше (3075 мАч) и несъемный, в отличие от младшей модели. Оба смартфона работают на «чистом» Android 8.1.
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