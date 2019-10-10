В Армении пособия семьям погибших офицеров увеличат в 5 раз

PanARMENIAN.Net - В Армении с 1 января 2020 года семьям военнослужащих, погибших или получивших инвалидность в период с 1 января 1998 года, будут предоставлены компенсации. Об этом на заседании правительства 10 октября напомнил премьер-министр Армении Никол Пашинян, ссылаясь на решение от 9 октября.

Пособия, выплачиваемые семьям погибших или получивших ранения при защите границ офицеров, увеличат в 5 раз. По словам министра обороны РА Давида Тонояна, данное предложение является продолжением политики восстановления социальной справедливости.

«К примеру, члены семей офицеров, погибших или получивших ранения при защите границ, смогут рассчитывать как на государственное пособие в размере 60 тысяч драмов, так и на содействие со стороны Фонда страхования военнослужащих в размере 240 тысяч драмов», - отметил министр. Таким образом, сумма пособия возрастет в 5 раз, достигнув 300 тысяч драмов.

Тоноян добавил, что речь идет о среднем размере выплат, что обусловлено воинским званием военнослужащего, стажем службы и другими параметрами.