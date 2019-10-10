Трамп не помогает курдам в Сирии, потому что «они не помогли США во время Второй мировой»

PanARMENIAN.Net - Американский президент Дональд Трамп на вопрос журналистов о поддержке курдов, против которых Турция начала в Сирии операцию, упрекнул их в том, что они не помогли США во время Второй мировой войны, в частности, в ходе высадки в Нормандии.

Союзные войска начали высаживаться на севере Франции в Нормандии 6 июня 1944 года, открыв «второй фронт» против нацистских войск в Европе. Высадка стала крупнейшей в истории десантной операцией.

Журналист, задававший вопрос Трампу, отметил, что курды помогли США победить «Исламское государство» (террористическая группировка. При этом он спросил президента США, не будет ли сложнее американской стороне строить союзы, учитывая, что было «допущено это наступление» - турецкая операция на территории Сирии, пишет РИА Новости.

После сообщений о возможной операции Турции против курдских формирований на севере Сирии США объявили, что не будут участвовать в ней, более того отведут войска от района операции. Поддерживаемые Вашингтоном курды заявили, что таким образом США нарушили достигнутые договоренности.

«Как кто-то написал сегодня в очень-очень сильной статье, они (курды – ред.) не помогли нам во время Второй мировой войны, они не помогли нам, в качестве примера, в Нормандии», - заявил американский лидер журналистам.

В свою очередь издание Daily Beast отмечает, что президент США сослался на колонку на консервативном сайте Townhall. Автор данного текста отметил, что «курды не пришли к нам на помощь в Нормандии». При этом, по словам колумниста, они не оказали поддержку американцам и во время Корейской и Вьетнамской войн, а также в ходе военной кампании в Афганистане.

«Мы потратили огромные суммы денег на помощь курдам, в том, что касается боеприпасов, вооружений, денег и выплат. Вместе с этим, нам нравятся курды… Они борются за свою землю», - добавил Трамп.

Турция начала операцию 9 октября, нанеся авиаудары по двум населенным пунктам в Сирии. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По данным ТВ САР, восемь мирных жителей погибли, 20 получили ранения. Дамаск не раз осуждал оккупационную политику Турции на севере Сирии.